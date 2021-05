Jarenlang was Sigrid Schellen (32) de bekendste sekswerkster van Vlaanderen. Maar ze geeft haar carrière binnenkort een opvallende wending: ze wordt relatietherapeute en seksuologe. “Mijn klanten babbelden met mij over hun problemen met hun vrouw. Die ervaring ga ik nu gebruiken om hun relatie nieuw leven in te blazen.”