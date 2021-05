Symbolischer kon haast niet. Dag op dag 10 jaar na de dramatische dood van Wouter Weylandt in de Giro, pakte Tim Merlier de eerste Belgische sprintzege in Italië sinds de betreurde Weylandt het hem in 2010 had voorgedaan. En dus vormde Merlier de letter W met zijn handen toen hij over de meet bolde.