Bij het Bruno-tankstation in Maasmechelen werd eind april al een ultrasnel laadpunt geïnstalleerd. — © JEFFREY GAENS

Hasselt

Over vier jaar moet elke snelweg- en carpoolparking in Vlaanderen met een ultrasnel oplaadpunt voor elektrische wagens zijn uitgerust. In totaal komen er tegen 2025 minstens 30.000 laadpunten bij. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) trekt 30 miljoen euro uit voor het project.