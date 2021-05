Op de 32e speeldag in de Bundesliga hebben Hertha Berlijn en Arminia Bielefeld elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In het Olympisch Stadion vielen er geen doelpunten te noteren. Beide ploegen schieten niet veel op met de puntendeling, aangezien zowel Hertha als Bielefeld in volle degradatiestrijd verwikkeld is.