Met een zege op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen OH Leuven greep Waasland-Beveren de laatste strohalm op de redding. Maar in de barrageduels was het niet opgewassen tegen Seraing. De Luikenaars promoveren, de Waaslanders degraderen naar 1B. De teleurstelling is groot bij coach Nicky Hayen en aanvoerder Dries Wuytens.