De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) is zondagavond met de eindwinst aan de haal gegaan op het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.614.465 euro). In de finale klopte hij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10) met 6-7 (8/10), 6-4 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 42 minuten.