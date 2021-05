De dokter die de Russische oppositieleider Aleksej Navalny behandelde na diens vergiftiging is vermist. Aleksandr Murakhovksky, intussen minister van Gezondheid in de Siberische regio Omsk, keerde vrijdag niet terug van een jachtpartij, zo citeerde het persbureau Tass zondag een lokale politiewoordvoerder. Er is een zoekactie gestart.