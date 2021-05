Op de 36e speeldag in de Ligue 1 heeft Monaco zondag met 0-1 gewonnen op het veld van Reims. In een gesloten wedstrijd tekende de Belgische jongeling Eliot Matazo (20.) halverwege de eerste helft voor het enige doelpunt uit de wedstrijd. Reims, met Wout Faes en Thomas Foket in de basis en Thibault De Smet op de bank, was niet bij machte om tegen te scoren.