“Ik had in barrage de snelste tijd, maar daar koop je niets voor”, aldus Seppe Wouters. — © JH

De afsluitende GP voor de ponyruiters in het Hasseltse Woutershof was een kolfje naar de hand van de plaatselijke crack Seppe Wouters. “Twee paarden in barrage is niet niks”, knipoogde hij voor aanvang. Het werd evenwel geen winst.