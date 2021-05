KRC Genk

Kan KRC Genk nog aanspraak maken op de titel of was haar poging om het Club Brugge nog moeilijk te maken reeds vóór de start van de play-offs gedoemd op te mislukken? “Genk zit in een luxepositie, omdat niets moet en er dus minder druk is. Maar nog twee matchen meer winnen dan Club, dat zie ik niet gebeuren”, wikt en weegt Jelle Vossen, ex-Genkie en ex-Club.