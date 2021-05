Tim Merlier won bij zijn debuut in een grote ronde meteen een rit, maar met Lawrence Naesen (AG2R Citroën) zette er nog een debutant een uitstekend resultaat neer in de eerste rit in lijn. Naesen finishte als achtste in de massasprint, en deed daarmee zelfs twee plaatsen beter dan een teleurstellende Caleb Ewan (Lotto-Soudal).