Emotionele Arjen Robben na eerste assist sinds 2018 (!): “Ik kom van ver, dit is wat ik wilde”

Arjen Robben was zondag geëmotioneerd toen hij na de wedstrijd mocht terugblikken op de 0-4 overwinning van zijn FC Groningen in en tegen Emmen. De Nederlandse oud-international, die afgelopen zomer een jaar nadat hij gestopt was zijn rentree aankondigde, had eindelijk ervaren waar het hem om te doen was geweest. “Ik kan nog belangrijk zijn. Dit doet me veel”, sprak de 37-jarige aanvaller met tranen in de ogen.