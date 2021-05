Twee ongevallen in Hasselt

In de Berenbroekstraat in Hasselt is zondagmorgen rond 3.45 uur een auto tegen een verlichtingspaal gereden. De auto kwam daarna tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeval vielen drie gewonden: Sacha R. (25), Emiel V. (27) en Alexander D. (26), allen uit Hasselt. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De 45-jarige bromfietser Abderraouf uit Genk is vrijdag gevallen bij een botsing met een auto op de Genkersteenweg in Hasselt. Het slachtoffer raakte zwaargewond. maw