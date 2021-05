In de Veldstraat in Opoeteren is zaterdag rond 14 uur een 74-jarige vrouw uit Zonhoven gewond geraakt. De wandelaarster viel bij een aanrijding door een fietser. Haar bril was beschadigd en ze had een letsel boven haar oog. De vrouw had ook last van haar pols. Ze werd verzorgd door de ambulanciers. maw