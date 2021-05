Dode bij uitbraak met Indiase variant in Borsbeeks woonzorgcentrum: “We tasten in het duister”

Borsbeek

In woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek is een corona-uitbraak van de Indiase variant vastgesteld. Daarbij is één bewoner, die al helemaal gevaccineerd was, overleden. Het hele woonzorgcentrum is uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Tijdens de eerste golf werd het Borsbeekse woonzorgcentrum ook al zwaar getroffen. Hoe de Indiase variant is binnengeraakt, is niet duidelijk. “We tasten in het duister”, zegt directeur Valérie Henckes.