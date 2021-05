Straf natuurspektakel: honderden dolfijnen werken samen om school vissen te verslinden

Twee broers hebben voor de kust van Vishoek, een voorstad van de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad, een prachtig schouwspel meegemaakt. Vanop hun boot zagen ze hoe een groep van honderden dolfijnen samenwerkten om een school vissen te verslinden. En alsof dat spektakel nog niet genoeg was, lieten ook enkele walvissen zich in de massa opmerken.

De dolfijnen zwommen een tijdlang in cirkels om de vissen in het nauw te drijven. “Voor we het wisten, was het water overal wit en begon het spektakel”, vertelde Kade Tame, een van de broers. “Het was een ongelofelijke ervaring, niet veel mensen krijgen de kans om een uitzicht als deze mee te maken.”

(kmlo)