Trotse Tim Merlier na eerste ritwinst in grote ronde: “Ik dacht alleen maar sneller, sneller, sneller”

Bam. Meteen raak. In zijn eerste grote ronde slaagt Tim Merlier al bij de eerste massasprint toe. Onze landgenoot was in Novarra sneller dan de Italianen Nizzolo en Viviani. “Ik ging van ver, maar dat was op het einde genoeg.”

“Ik ben heel blij en trots op deze zege”, aldus een dolgelukkige Tim Merlier. “Ik wist dat er op het einde een belangrijk rondpunt was. Wanneer ik dat zag, wist ik dat ik in een goede positie zat. Daarna dacht ik alleen maar sneller, sneller, sneller. Ik had een goede lead-out en werd in een perfecte positie naar de meet gebracht. Ik denk dat ik ging van ver ging, zo’n 250 meter, maar dat was op het einde genoeg.”

“Ik ben heel blij. Ik was samen met mijn vriendin op een hoogtestage en daar bereidde ik me voor op de Giro. Dat wordt nu beloond met deze zege.” Voor de camera mocht Merlier zich ook nog even in het Nederlands tot het thuisfront richten. “Ik wil iedereen bedanken die me de laatste weken gesteund heeft, dit is een overwinning voor jullie allemaal.”

