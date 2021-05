Felicia heeft de vermiste Lommelaar in Helchteren gevonden en de politie verwittigd opdat de verwarde man naar huis kon worden gebracht. — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren/Lommel

De 52-jarige Amerikaan uit Lommel die zaterdag onrustwekkend verdween, is weer terecht. Het was Felicia Carina die hem in Helchteren op een step opmerkte en ervoor zorgde dat de erg verwarde man door de politie naar huis kon worden gebracht .