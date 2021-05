De blikvangers in het gamma televisies voor 2021 van Samsung zijn de Neo QLED’s. Door het gebruik van piepkleine ledlampjes of Mini LEDs moeten deze tv’s met hun hoge beeldkwaliteit oled het vuur aan de schenen leggen. Wij mochten ons in de zetel nestelen en bekeken de QN95A, het topmodel bij de 4K Neo QLED-tv’s.