Een impulsaankoop is zelden een goed idee, en al helemaal niet als daar levende wezentjes bij betrokken zijn. “De vraag naar pups en kittens overstijgt in ruime mate het aanbod”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Mensen hebben geen geduld en willen nu direct een pup of een kitten. Broodfokkers doen letterlijk gouden zaken. En de dieren zijn, alweer, de dupe.”