Evenepoel feliciteert mama voor Moederdag vanuit Giro: “Mooiste cadeau voor haar is dat ik weer op de fiets zit”

Voor Deceuninck-Quick Step is de Giro goed begonnen met top tien-plaatsen voor kopmannen Remco Evenepoel en Joao Almeida in de openingstijdrit. In de tweede etappe, die voer lijkt voor de sprinters, is het voor hen vooral zaak veilig binnen te raken, vertelde Evenepoel voor de start. De jonge Belg feliciteerde ook zijn moeder Anja met Moederdag.

“Dit wordt een goede etappe om alles weer gewoon te raken”, stak Evenepoel voor de start van wal. “’s Morgens vroeg ontbijten, naar de bus, nummers opspelden… Ik heb er goesting in, dat is het belangrijkste.”

Deceuninck-Quick Step is zonder sprinter gestart in de Giro, waardoor het niet echt van moeten is tussen Stupinigi en Novarra. “Voor ons is het een dag zonder stress”, knikte Evenepoel. “Zo hebben we enkele dagen waarin iemand als Iljo (Keisse, nvdr) zich bijvoorbeeld wat kan sparen. Dat zijn dus alleen maar voordelen. Natuurlijk ga ik moeten oppassen voor het gedrum in het peloton. We weten dat de drie kilometer-regel van tel is, het is gewoon belangrijk daar te geraken en vanaf dan laten we het aan de sprintersploegen.”

Met de top tien-noteringen van Evenepoel en Almeida in de eerste rit is de Ronde van Italië alvast prima gestart voor de Belgische wielerformatie. “Iedereen was supercontent gisteren, er heerste een heel relaxte sfeer. Daar kan ik alleen maar blij om zijn.” Evenepoel had ook nog een boodschap voor zijn moeder in petto. “Ik wil mijn mama toch nog een fijne Moederdag wensen. Ik heb beloofd het bij mijn terugkomst goed te maken, maar ik denk dat voor haar het mooiste cadeau is dat ik nu weer op de fiets zit.”