De heropening van de horecaterrassen verliep zaterdag niet zonder slag of stoot. Op de meeste plaatsen in het land verliep dat gemoedelijk en zonder incidenten, maar in de grote steden was het her en der koppenlopen. “Onbegrijpelijk”, vindt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), die ook de politie op zijn verantwoordelijkheid wijst.