In Bilzen ging de politie zaterdag even door het centrum om te kijken of alles volgens de regels verloopt. — © Tom Palmaers

Bilzen/Hasselt/Ham

In de meeste Limburgse gemeenten is de eerste terrasdag rustig en gemoedelijk verlopen. Bij de politie meldt weinig incidenten. Op populaire plaatsen was het erg druk en bleek het moeilijk om de regel van vier aan tafel en de anderhalve-meterregel te respecteren. In Hasselt waren er elf aanhoudingen en moest het Begijnhof worden afgesloten omwille van samenscholingen en druggebruik.