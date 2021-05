Trouwen in de Zorgvliedmolen

In Kinrooi kan je, behalve in het gemeentehuis, ook op enkele pittoreske locaties in het burgerlijk huwelijksbootje stappen.

Burgemeester Brouns: “Vroeger kon een burgerlijk huwelijk enkel plaatsvinden in het gemeentehuis. Vanaf juli 2018 staan we echter ook toe dat er getrouwd kan worden in jachthaven de Spaanjerd en aan het Bastion. Als extra locatie komt daar nu de gerestaureerde Zorgvlietmolen in Molenbeersel bij. Daarmee zetten we gelijk ook een mooi stukje van ons erfgoed in de kijker.”