Russell Westbrook evenaart record met 181e triple-double in NBA, Stephen Curry houdt hoop van Golden State levend in monsterzege

Russell Westbrook, speerpunt van de Washington Wizards, heeft zaterdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) zijn 181e ‘triple-double’ uit zijn NBA-loopbaan gescoord, goed voor de evenaring van een oud record. Met de knalprestatie had hij een belangrijk aandeel in de nipte zege (133-132) van zijn team tegen Indiana.