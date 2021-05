Giro 2021. Zeven sprintetappes, zeven sprintkanonnen: deze snelle mannen hou je maar beter in de gaten voor de ritzege

De Giro d’Italia vertrekt zaterdag vanuit Turijn met een tijdrit van 8,6 km, maar het duurt niet lang voordat de focus op de sprinters in koers komt te liggen. De tweede etappe naar Novara is eentje die hoogstwaarschijnlijk uitdraait in een spurt en misschien biedt ook de heuvelachtige derde rit naar Canale de snelle mannen van het peloton een kans op de overwinning en - wie weet - zelfs om de roze leiderstrui aan te trekken. Er zijn in deze 104e Ronde van Italië zeven etappes die mogelijk in een massasprint eindigen en daarom zetten we de zeven snelste sprintkanonnen op een rij.