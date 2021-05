De kroniek van een aangekondigde degradatie: waar liep het fout voor Hayen en Jackers bij Waasland-Beveren?

Het doek is gevallen. Waasland-Beveren degradeert na negen seizoenen opnieuw naar 1B. De ultieme Houdini-act bleef dit seizoen uit. De fusieploeg wist op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog aan de rechtstreekse degradatie te ontsnappen, maar in de barrageduels bleek Seraing over twee matchen veel te sterk. De kroniek van een aangekondigde degradatie die eigenlijk vorig seizoen al begon.