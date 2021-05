Comfortfood van Hasseltse As cooked by Ginger: ziet er heerlijk uit

Instant honger krijgen als je een kookboek doorbladert, dat is altijd een goed teken. De foto’s in dit boek van foodblogster Laurence Bemelmans uit Hasselt – ook wel bekend als As cooked by Ginger – zien er heerlijk uit. Zeker de desserts kan ik niet bekijken zonder dat mijn gedachten afdwalen: ik wil dit zo snél mogelijk maken en eten. Maar voor ik in de chocolade, aardbeien of room duik, komt de kalkoen-krokant-burger op tafel.