Julie Allemand naar halve finales Franse play-offs

Na de heenmatch (77-83) won Belgian Cat Julie Allemand (3 punten, 4 rebounds, 3 assists) ook de return van de kwartfinales van de Franse play-offs met 67-54 van Villeneuve D’Ascq. In de halve finale ontmoeten Allemand en co. Bourges. In de finale van de Italiaanse play-offs (Serie A1) verloor collega Cat Kim Mestdagh (5 punten, 1 rebound) met Schio met 72-52 van Venetië. Schio kijkt in deze best of five tegen een 2-0 achterstand aan. De derde partij is dinsdag in Schio. (cpm)