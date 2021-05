Lummen

Een messenslijper heeft in Lummen enkele inwoners opgelicht. “Voor het slijpen van enkele messen vroeg hij 220 euro en we hebben dat domweg betaald. Toen ik zaterdag een oudere vriendin belde en vertelde dat ik vermoedde dat we opgelicht werden reageerde ze dat die man haar ook had bezocht. Daar ging hij er met 330 euro vandoor”, aldus de Lummenaren.