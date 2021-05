Alkenaar Iebe Swers promoveert met Seraing naar 1A ten koste van Waasland-Beveren van Nicky Hayen: 2-5

Ai ai ai, Waasland-Beveren. Een zware 2-5-nederlaag op de Freethiel luidde het einde van het verhaal voor Waasland-Beveren in de Jupiler Pro League in. Na de 1-1 in Luik konden de Waaslanders het in eigen huis niet afmaken. Seraing toonde zich in beide barrageduels de betere ploeg. Coach Emilio Ferrera loodste de Luikse club zo voor het eerst sinds 1995-1996 verdiend naar 1A.