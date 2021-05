Of we eens niet iets over lopen zouden kunnen schrijven, vroeg een collega. Lopen is toch een andere wereld dan fietsen? Of toch niet? Kunnen de twee iets van mekaar opsteken? We peilden twee collega’s naar hun passie voor de fiets en de loopschoen. Sportkinesiste Louise Pieters, lid van onze Bicycle Board, ziet de twee aparte werelden toch graag samenkomen.