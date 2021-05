Standard buigt achterstand om en wipt over AA Gent in Europe play-offs

En daar is het Gentse penaltysyndroom opnieuw van nooit helemaal weggeweest. Odjidja mocht in het slotkwartier de bal op de stip leggen maar de Gentse aanvoerder miste oog in oog met Bodart. De zevende keer al dit seizoen dat de Buffalo’s in de vaderlandse competitie een strafschop missen. En mede door die dure misser kon een bijzonder matig Standard onverhoopt de drie punten thuishouden. Voor AA Gent lijkt het nu echt wel einde verhaal in de strijd om Europees voetbal.