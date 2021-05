Balthazar Boma fleurt terras op in Eigenbilzen

Op de druktebarometer van café ‘t spwùr in Eigenbilzen sloegen de metertjes zaterdag regelmatig in het rood. Niet alleen de heropening van het terras maar zeker ook de komst van televisiester Balthazar Boma zorgde voor een overrompeling. De straat naar het café werd veiligheidshalve afgesloten en boma kreeg zonder probleem de lachers op zijn hand.

Hier moeten we zijn”, klinkt het. Van heinde en verre kwamen zaterdagnamiddag bezoekers toegestroomd om in Eigenbilzen een blik op te vangen van Balthazar Boma. De uitbaters van het café grenzend aan de sporthal kozen voor een leuke stunt bij de heropening van het caféterras en nodigden de PDG van de Boma vleesindustrie uit om hun zaak in de kijker te plaatsen. En dat zorgde ook voor de nodige drukte.

“Dit was te verwachten. Boma is natuurlijk een bekend figuur en daar wil je dan toch bij zijn”, stelt Eline. Het terras van café ‘t spwùr werd voor de gelegenheid flink uitgebreid. “Ook hebben we gezorgd voor de nodige overdekking. We werken met wachtcirkels om maximaal in te zetten op een coronaproof gebeuren”, vertellen uitbaters Stijn en Ben Brepoels.

Boma aka Marijn de Valck nam de nodige tijd en vertelde onder andere over zijn vaccinatie en de gevolgen daarvan. Een ‘Tournee generale’ van de voorzitter zat er niet in, maar Boma ging wel aan de tafeltjes op die manier de fans van FC de kampioenen de kans te geven een foto te nemen. (JoGe)