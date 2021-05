Stormloop op Genkse terrassen kwam pas namiddag op gang

Het was wachten tot het een beetje opklaarde alvorens het almaar drukker werd. Zowel in het centrum als in de bovenlokale handelsstraten. Vooral voor zaken die over buitenruimte beschikken ging het gestaag de hoogte in. Voor Luc Leroy, zaakvoerder van café Meng in het centrum van Genk is het licht aan het eind van de tunnel duidelijk zichtbaar.

“Eindelijk komt de normalisering op gang”, zegt Leroy. “Het werd tijd. Het is nu meer dan een half jaar geleden dat we nog klanten over de vloer kregen. We merken ook bij hen dat de nood hoog is om nog eens buiten te komen en op een normale manier aan een tafeltje een praatje te kunnen slaan.” Ook in de Nieuwe Erven in Waterschei komt het goed op gang in het uitgebouwd terras aan de visvijver. En dat dag op dag op de verjaardag van uitbater Salvatore Rizzo.

Luc Diricks, één van de stamgasten, kreeg bijna tranen in de ogen toen hij opnieuw kon zitten aan een tafeltje aan zijn favoriete plek. “Ja, ik heb dit echt gemist”, zegt Diricks. “Mensen zien, eens praten. Zeg maar het normaal sociaal contact. Ook een beetje kaarten is waar ik lang naar uitgekeken heb. Het doet goed.”