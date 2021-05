Leider Ethan Hayter ging in een bocht onderuit.

Kasper Asgreen heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen was de beste in een tijdrit over iets meer dan 20 kilometer. De jonge Brit Ethan Hayter blijft leider, maar moet wel letterlijk zijn wonden likken na een stevige val.