Hond doet alsof ze slaapt wanneer ze ondeugend is geweest: “Net een klein mensje”

Voor veel mensen zijn huisdieren onmisbaar geworden in hun leven, zelfs als de dieren in kwestie af en toe ondeugend of koppig kunnen zijn. Daar kan de Amerikaanse Bianca over mee spreken. Ze filmde haar hondje Roxy die iets had gepikt maar de kaken stijf op elkaar hield toen ze werd gevraagd het weer los te laten. Het slimme dier deed zelfs alsof het sliep om de lastige vragen vakkundig te negeren. “Ze is net een klein mensje”, aldus Bianca, die de grappige beelden op TikTok zette waar ze al miljoenen keren bekeken zijn.