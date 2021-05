Op het Kolonel Dusartplein was er een kleine vechtpartij. Een gewonde is naar het ziekenhuis, een persoon werd opgepakt. — © RR

HASSELT

In de Hasseltse binnenstad zijn zaterdag in de vroege avond al drie personen opgepakt bij vechtpartijtjes. Volgens de politie Limburg Regio Hoofdstad hangt er een gespannen sfeer in de stad.