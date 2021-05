Barcelona en Atlético scoren niet in topper: Spaanse titelstrijd blijft razend spannend

Niemand slaagde erin de netten te doen trillen en dus valt er geen winnaar te noteren in de Spaanse topper. Het werd een match met twee gezichten, waar Atlético de bovenhand nam in de eerste helft en Barcelona dan weer dominant was in het tweede bedrijf. Real Madrid kan zondag de lachende derde worden. Mits winst tegen Sevilla - vierde in de stand – kan het gedeeld aan de leiding komen met de rivalen van Atlético.