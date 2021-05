Winnen zat er niet in tegen de ontketende Filippo Ganna, maar Remco Evenepoel is de eerste grote ronde van zijn leven wel uitstekend gestart. De jongeling uit Schepdaal koerste voor het eerst in bijna negen maanden en werd in de openingstijdrit van de Giro meteen zevende. “Ik wou gewoon genieten en de pijn nog eens voelen”, aldus Evenepoel.