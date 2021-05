Het is zaterdag niet alleen hoogtijdag voor de horeca, ook de Belgische pretparken mogen de deuren weer wagenwijd open zetten. In Walibi kunnen de eerste bezoekers eindelijk de splinternieuwe Kondaa uitproberen. Ritjes op de “hoogste en snelste achtbaan van de Benelux” gingen dan ook gepaard met veel gegil en gejoel. Maar het was ook al even aanschuiven om erin plaats te kunnen nemen.