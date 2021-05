De openingstijdrit van de Ronde van Italië is een prooi geworden voor Filippo Ganna. De wereldkampioen blies in zijn discipline iedereen weg en is meteen ook de eerste rozetruidrager van deze Giro. Remco Evenepoel sloot de tijdrit als zevende af en zette van de favorieten voor eindwinst één van de beste tijden neer.