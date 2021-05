Druk in hartje Hasselt: “Gelukkig hebben ze goed voor ons gezorgd”

Ook de echte biercafes zwaaiden zaterdagochtend open. “Wij hebben de mensen gemist”, zegt Yoke Vandebriel van De Kleine Hal in hartje Hasselt. “En zij ons ook.” Dat is te merken in hartje Hasselt, want zowel de terrasjes als de winkelstraten lopen vol.

“We zijn superblij dat we terug zijn. Voor ons was er geen taken away mogelijk, dus het was echt aftellen tot deze dag”, zegt Yoke opgelucht.

© Sven Dillen

“Gelukkig leven we in een beschaafd land waar ze in deze tijd goed voor ons gezorgd hebben”, zegt Dries Kerkstoel van café Cambrinus. “En het terras blijft, zelfs als het al wat druppelt, toch goed volzitten. Dat wil duidelijk wat zeggen toch. We verwachten, als het zondag mooi weer wordt, zoals aangekondigd, dat het de hele dag volle bak gaat zijn. De mensen hebben gewoon goesting.”

© Sven Dillen

Opvallend is dat de bezoekersaantallen in de binnenstad, en dus ook de winkels, flink stijgen nu de horeca weer open is.