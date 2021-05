Maaseik

In de Van Eycklaan in Maaseik is vrijdag rond 23.15 uur een 18-jarige bestuurder weggereden voor een controle. Na een korte zoekactie kon de politie de auto aantreffen. De bestuurder had die intussen geparkeerd. Bij controle bleek dat de 18-jarige onder invloed van cannabis was en hij had al een rijverbod. Hij heeft opnieuw een pv gekregen. maw