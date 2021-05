Dylan Groenewegen na comeback in de Giro: “Niet leuk om dag voordien zo’n reactie van Fabio Jakobsen te krijgen”

Dylan Groenewegen is opnieuw wielrenner na de negen maanden schorsing die hij kreeg voor de manier waarop hij collega-renner Fabio Jakobsen ten val bracht in de Ronde van Polen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma kreeg een dag voor zijn comeback wel nog kritiek van Jakobsen. “Dat was ook voor mij een verrassing”, zei hij in Italië.

Even leek de lucht geklaard tussen Jakobsen en Groenewegen, toen die laatste vorige maand op een persconferentie te kennen gaf dat het tweetal gepraat had over de dramatische valpartij in de Ronde van Polen. “Fabio en ik kunnen elkaar opnieuw in de ogen kijken”, zei hij. Maar donderdag volgde een teleurgestelde reactie van Jakobsen, die benadrukte dat Groenewegen zich niet geëxcuseerd heeft en “weigert verantwoordelijkheid te nemen”.

“Dat was voor mij ook een grote verrassing”, zei Jakobsen zaterdag na zijn comeback in de Giro. “Voor mij gevoel hebben we een prima meeting gehad waarin we allebei ons hart hebben kunnen luchten. Inhoudelijk houd ik de rest tussen Fabio en mij, maar ik vind het fijn dat hij weer op de fiets zit en hoop dat hij kan terugkeren naar zijn oude niveau.”

Groenewegen had het ook over het verwijt dat hij niet echt zijn excuses had aangeboden. “Als je interviews van mij terugziet, heb ik daar heel vaak gezegd dat ik niet van mijn lijn had moeten afwijken. Dat is onbewust gebeurd, maar heeft niet gemoeten. Of hij met deze uitspraken olie op het vuur gooit? Kijk, de dag voor de Giro is het niet leuk zoiets te horen. Maar we wisten van tevoren dat er negatieve reacties zouden zijn. Dit is er zo eentje. Intussen heb ik ook al veel collega’s gesproken en die reageren allemaal heel goed en zijn blij dat ik er weer bij ben.”

Zondag sprinten om de zege

Normaal gezien rekent Jumbo-Visma morgen alweer op Groenewegen in de sprint. “Het wordt een beetje kijken hoe het daar gaat. Ik weet natuurlijk nog niet hoe ik in die omstandigheden ga reageren”, aldus de Nederlander. “Vandaag was de proloog alleszins leuk om er weer in te komen. De warming-up, mijn rugnummer weer opspelden… Dat was weer wennen, maar ook leuk.”

Door zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus liep Fabio Jakobsen een waslijst aan verwondingen op. Hij lag op intensive care en werd zelfs een tijdje in kunstmatige coma gehouden. Zes maanden na de feiten moest hij nog operaties ondergaan, maar intussen zit hij wel weer op de fiets.