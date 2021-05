Wout van Aert geveld door blindedarmontsteking

Wout van Aert is herstellende van een blindedarmontsteking. Dat heeft de Belgische renner zelf bekendgemaakt op sociale media.

Normaal gezien had Van Aert dit weekend de Wings for Life World Run gelopen, een liefdadigheidsactie waarmee geld ingezameld wordt voor onderzoek naar de genezing van ruggenmergletsels. Maar dat gaat nu dus niet door. “Even letterlijk uit de running”, zette de renner zaterdag op zijn sociale media. “Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen Wings for Life World Run voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen.”