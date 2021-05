Tien jaar na dood van Wouter Weylandt in Giro: “Foto’s doen nog altijd zeer”

Vandaag rijdt de Giro uit, tien jaar na de fatale rit van Wouter Weylandt. De renner stierf op 9 mei 2011 bij een scherpe afdaling in Italië, op het moment dat zijn zwangere vriendin in Gent doopsuiker voor hun ongeboren dochtertje ging kopen. Vlak voor haar negende Moederdag zonder hem, blikt An-Sophie De Graeve (37) terug en vooruit. “Ik krijg het niet meer over mijn hart om Wouters graf te bezoeken. Pas als Alizée erom vraagt, gaan we weer.”