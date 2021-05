Voetbal Vlaanderen ruilt bondsgebouw in Brussel voor kantoor in Strombeek-Bever

Voetbal Vlaanderen verhuist naar nieuwe kantoren in Strombeek-Bever, op een boogscheut van de oude bureaus in het Brusselse bondsgebouw. Van hieruit zal de Vlaamse voetbalfederatie haar dagelijkse werking aansturen.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste een paar jaar terug om al zijn vastgoed in het hele land te verkopen. Dat betekent ook dat het ‘Glazen Huis’ in de Houba de Strooperlaan in Laken niet langer de thuisbasis kan zijn voor de voetbalfederaties. Zelf zal de KBVB zijn intrek nemen in een gloednieuw administratief centrum aan het Belgian Football Center in Tubeke. De Franstalige amateurvleugel ACFF centraliseert zijn werking in Namen.

Voetbal Vlaanderen vestigt zich in Strombeek-Bever, waar het op de Romeinsesteenweg een locatie vond in een kantorencomplex. Voor het personeel dat zich bezighoudt met de centrale werking is geen enorme aanpassing vereist, want de nieuwe kantoren bevinden zich op minder dan 3 kilometer van het Brusselse bondsgebouw.

De Vlaamse voetbalfederatie vindt de verhuis een belangrijke stap voor de verdere professionalisering van de organisatie. “We blijven als organisatie groeien”, klinkt het. “We zijn aan een nieuwe beleidsperiode begonnen, met nieuwe meubels en aankleding. Maar we kunnen nu ook gebruik maken van de nieuwste apparatuur en technologieën. Dat zal onze werking en dienstverlening naar een hoger niveau tillen.”

Behalve de dagelijkse werking van Voetbal Vlaanderen, zullen (weliswaar na de coronapandemie) hier ook de zitting van de raad van bestuur, de Studiecommissie, Sportcomité, Beroepscomité en het tuchtcomité Brabant hier plaatsvinden. Voetbal Vlaanderen blijft ook actief in de regionale kantoren in Gent, Wommelgem en Hasselt.

Eerder deze week kondigde Voetbal Vlaanderen ook aan het dagelijks bestuur voortaan in de handen te leggen van ex-dokter van de Rode Duivels Philippe Rosier, die Benny Mazur opvolgt.