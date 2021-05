Sergio Ramos enkele dagen na comeback alweer geblesseerd aan de kant bij Real Madrid

Real laat zoals gewoonlijk niet weten hoelang Ramos aan de kant staat. De 35-jarige verdediger loopt de bovenbeenblessure hoe dan ook op een heel vervelend moment op, want de troepen van Zinédine Zidane zijn in een erg spannende titelstrijd verwikkeld in Spanje. Atlético Madrid (76 ptn) voert de stand aan voor Real en FC Barcelona (74 ptn). Real speelt dit weekend tegen Sevilla, de ex-club van Ramos en de nummer vier. Barcelona ontvangt in een topper Atlético.

Ramos miste dit seizoen al heel wat wedstrijden met allerhande blessureleed. Woensdag begon hij weer in de basis, in de return van de halve finales van de Champions League tegen Chelsea. Het team van Eden Hazard en Thibaut Courtois werd uitgeschakeld na een 2-0 nederlaag.