Bijzondere gast bij heropening terrasjes: ree huppelt over Grote Markt in Antwerpen

Een bijzonder zicht op de Grote Markt in Antwerpen zaterdagochtend. Terwijl talloze horecazaken zich klaarmaakten voor de langverwachte heropening, huppelde er plots een ree voorbij. Korte tijd later zwom het beestje de Schelde over richting Linkeroever.

“Al rond 7 uur kregen we de eerste meldingen binnen van een ree die zich in de binnenstad zou begeven. Toen we het dier in beeld kregen, probeerden enkele ploegen het beestje in veiligheid te brengen”, vertelt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Iets na 9 uur huppelde de ree over de Grote Markt, van dichtbij gevolgd door een combi van de Antwerpse politie. Het dier maakte zich snel uit de voeten en zette zijn weg verder richting de Kaaien. “Ter hoogte van de Bocadero aan de Rijnkaai sprong de ree in het water en zwom het richting Royerssluis”, aldus Migom.

Brandweer Zone Antwerpen kwam ter plaatse om het dier veilig en wel aan de kant te krijgen, maar hulp bleek niet nodig. “De ree zwom de Schelde over en raakte aan Sint-Anneke op Linkeroever op eigen kracht aan wal”, aldus Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen.

“Raar fenomeen”

Dat een ree de Schelde overzwemt, is op zich niet zo bijzonder. “Reeën kunnen bijzonder goed zwemmen in open water”, bevestigt Jim Casaer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Hij heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek naar het reeënbestand in Vlaanderen. “De dieren zouden wel in de problemen komen als ze door betonnen randen niet op het droge raken, maar dat was hier gelukkig niet het geval.”

“Dat een ree in het midden van een grootstad belandt, is echter wel een raar fenomeen”, aldus Casaer. “Rondom Antwerpen zijn er wel enkele plaatsen waar een reeënpopulatie leeft, zoals bijvoorbeeld in het Rivierenhof, maar dan heeft het beestje toch al enige afstand afgelegd.”

